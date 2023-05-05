Хватит это терпеть: В Совете Федерации предложили увеличить штрафы для водителей электросамокатов в десять раз

Член конституционного комитета Совета Федерации РФ Артем Шейкин заявил о несоответствии суммы штрафа за нарушение ПДД на электросамокате современной ситуации. Об этом пишут «РИА Новости».
Шейкин рассказал о необходимости увеличения суммы штрафа в десять раз. На данный момент взыскание за нарушение правил дорожного движения для водителей электросамокатов составляет 1500 рублей. По словам парламентария, данная сумма устанавливалась в 2007 году, вероятно, тогда она была достаточной, однако современным реалиям она не соответствует.
Ранее A42.RU сообщил о наезде мужчины на электросамокате на малолетнего ребенка в Москве. Малыш 2021 года рождения получил травмы, инцидент произошел на Профсоюзной улице.