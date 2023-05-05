Эксперты назвали пять продуктов, уменьшающих риск деменции и улучшающих работу мозга

Эксперты из издания MAN TODAY выяснили какая еда снижает риск возникновения деменции и помогает стабилизировать работу мозга.
Капуста очень сильно снижает риск заболевания болезнью Альцгеймера из-за содержащегося в ней сульфорофана. Помните, что большое количество употребления этого продукта грозит повышенным метеоризмом.
Моллюски, богатые витамином B12, избавят вас от тревожности, агрессии и депрессии. Данный витамин также способствует хорошему развитию вашей памяти.
Хумус, содержащий в себе «конские» дозы трипофана и аминокислот не только избавит вас от бессонницы, но и улучшает настроение. Аккуратнее с нутовыми, ведь они тоже способствуют увеличенному газообразованию в организме.
Треска представляет из себя просто склад парвальбумина, который противостоит болезни Паркинсона. Огромное количество омега-3 поможет достичь хорошего уровня серотонина.
Темпе, представляющий из себя брусок ферментированных бобов содержит в себе бактерии, которые позволяют мозгу противостоять тревоге. Огромное количество белка в продукте поможет вам, если вы параллельно занимаетесь спортом.
Ранее американские диетологи опровергли три самых главных мифа о продуктах питания.