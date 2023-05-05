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Бывший пилот истребителя F-16 Венейбл рассказал об их бесполезности на Украине

Политика
Бывший пилот истребителя F-16 Венейбл рассказал об их бесполезности на Украине

Бывший пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что передача Украине американских истребителей не сможет повлиять на ход спецоперации, из-за работы российских систем ПВО. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам эксперта, F-16 не подходят для ВВС Украины из-за отсутствия функции малозаметности. Без нее они становятся полностью уязвимыми перед российскими системам С-400. Таким образом, предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к изменению хода военных действий или увеличению вероятности успешного исхода контрнаступления.

Ранее стало известно, что обучение 12 украинских летчиков для управления истребителями F-16 может занять около года. С таким заявлением выступил американский сенатор Марк Келли.
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