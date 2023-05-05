Бывший пилот истребителя F-16 Венейбл рассказал об их бесполезности на Украине

По словам эксперта, F-16 не подходят для ВВС Украины из-за отсутствия функции малозаметности. Без нее они становятся полностью уязвимыми перед российскими системам С-400. Таким образом, предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к изменению хода военных действий или увеличению вероятности успешного исхода контрнаступления.