Бывший пилот истребителя F-16 Венейбл рассказал об их бесполезности на Украине

Бывший пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что передача Украине американских истребителей не сможет повлиять на ход спецоперации, из-за работы российских систем ПВО. Об этом сообщает издание URA.RU.
По словам эксперта, F-16 не подходят для ВВС Украины из-за отсутствия функции малозаметности. Без нее они становятся полностью уязвимыми перед российскими системам С-400. Таким образом, предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к изменению хода военных действий или увеличению вероятности успешного исхода контрнаступления.
Ранее стало известно, что обучение 12 украинских летчиков для управления истребителями F-16 может занять около года. С таким заявлением выступил американский сенатор Марк Келли.