Заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк скончалась на 83-м году жизни

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова сообщил об уходе из жизни заслуженной артистки РСФСР Тамары Панасюк. Актриса скончалась на 83-м году. Об этом пишет газета «Культура».
Представители театра о причинах смерти Панасюк не сообщили. Известно, что прощание с артисткой пройдет седьмого мая на основной сцене драмтеатра. Работники культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким актрисы.
«Светлая память об этой звезде нашей сцены, красивой женщине и яркой личности навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении театра.
Ранее газета «Культура» сообщила, что Мариинский театр подготовил представление в честь Дня рождения русского композитора Петра Чайковского. Мероприятия пройдут на всех сценах театра.