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В России хотят ограничить деятельность «разливаек» на первых этажах жилых домов

Общество
В России хотят ограничить деятельность «разливаек» на первых этажах жилых домов

Правительство Архангельской области планирует внести в Госудуму законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в питейных заведениях на первых этажах жилых зданий. Об этом сообщил сайт IZ.RU.

Актуальность проблемы алкоголизма смущает правительство региона, и там предлагают предпринять контрмеры, по отношению к ресторанам, барам и магазинам с алкоголем.

«Ситуацию нужно менять срочно, и борьба с «наливайками» здесь играет огромную роль», - заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Законопроект подразумевает под собой постепенный ввод ограничительных мер по отношению к данным заведениям. Сначала, будет установлен минимальный порог необходимой площади для открытия точки – не менее 50 м. кв. Далее, продажу алкоголя в таких местах хотят запретить после 22:00.

Ранее стало известно, что в Запорожской области введен запрет на торговлю алкоголем.
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