В России хотят ограничить деятельность «разливаек» на первых этажах жилых домов

Законопроект подразумевает под собой постепенный ввод ограничительных мер по отношению к данным заведениям. Сначала, будет установлен минимальный порог необходимой площади для открытия точки – не менее 50 м. кв. Далее, продажу алкоголя в таких местах хотят запретить после 22:00.