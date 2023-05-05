В России хотят ограничить деятельность «разливаек» на первых этажах жилых домов

Правительство Архангельской области планирует внести в Госудуму законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в питейных заведениях на первых этажах жилых зданий. Об этом сообщил сайт IZ.RU.
Актуальность проблемы алкоголизма смущает правительство региона, и там предлагают предпринять контрмеры, по отношению к ресторанам, барам и магазинам с алкоголем.
«Ситуацию нужно менять срочно, и борьба с «наливайками» здесь играет огромную роль», - заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Законопроект подразумевает под собой постепенный ввод ограничительных мер по отношению к данным заведениям. Сначала, будет установлен минимальный порог необходимой площади для открытия точки – не менее 50 м. кв. Далее, продажу алкоголя в таких местах хотят запретить после 22:00.
Ранее стало известно, что в Запорожской области введен запрет на торговлю алкоголем.