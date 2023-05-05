Туристка из Германии рассказала об «ужасах Москвы»

Туристка из Германии посетила Москву и составила список из наиболее раздражающих вещей. Об этом сообщает издание «Царьград».
Немка была шокирована тем, как русские бабушки занимают целые ряды в электричках. Она считает, что это неуважение к окружающим и нарушение ее прав.
«Вероятно, об уважении к старшим и простом правиле уступать место бабушкам в Германии уже забыли», — ответили на это авторы материала.
Также она была неприятно удивлена тем, что в России запрещено пить пиво в общественных местах. Кроме того, она пожаловалась на то, что в России слишком шумно, однако издание отмечает, что в самой Германии считается нормальным громкое прослушивание музыки.
Ранее итальянец Джанни Бандьера рассказал о своем восхищении российскими женщинами. Он считает, что россиянки умеют быть настоящими, в отличие от его соотечественниц.