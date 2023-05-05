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Туристка из Германии рассказала об «ужасах Москвы»

Общество
Туристка из Германии рассказала об «ужасах Москвы»

Туристка из Германии посетила Москву и составила список из наиболее раздражающих вещей. Об этом сообщает издание «Царьград».

Немка была шокирована тем, как русские бабушки занимают целые ряды в электричках. Она считает, что это неуважение к окружающим и нарушение ее прав.

«Вероятно, об уважении к старшим и простом правиле уступать место бабушкам в Германии уже забыли», — ответили на это авторы материала.

Также она была неприятно удивлена тем, что в России запрещено пить пиво в общественных местах. Кроме того, она пожаловалась на то, что в России слишком шумно, однако издание отмечает, что в самой Германии считается нормальным громкое прослушивание музыки.

Ранее итальянец Джанни Бандьера рассказал о своем восхищении российскими женщинами. Он считает, что россиянки умеют быть настоящими, в отличие от его соотечественниц.
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