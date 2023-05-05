В сербском селе в результате стрельбы погибли восемь человек

В сербском селе Дубона в результате стрельбы погибло восемь человек, еще 13 ранены.
Сайт агентства BLIC сообщает, что подозреваемым является 21-летний мужчина Урош Б., скрывшийся с места преступления. Полиция начала операцию по его поискам. Привлечены все местные жандармы, полиция двух городов и вертолет.
Причиной для перестрелки была названа ссора обвиняемого и полицейского, состоявшаяся рядом с местной школой. Обидевшийся Урош пошел в дом и взял огнестрельное оружие. Первыми погибшими были его обидчик и сестра полицейского.
Ранее стало известно о нападении с ножом бывшей ученицы на свою учительницу.