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В сербском селе в результате стрельбы погибли восемь человек

Происшествия
В сербском селе в результате стрельбы погибли восемь человек

В сербском селе Дубона в результате стрельбы погибло восемь человек, еще 13 ранены.

Сайт агентства BLIC сообщает, что подозреваемым является 21-летний мужчина Урош Б., скрывшийся с места преступления. Полиция начала операцию по его поискам. Привлечены все местные жандармы, полиция двух городов и вертолет.

Причиной для перестрелки была названа ссора обвиняемого и полицейского, состоявшаяся рядом с местной школой. Обидевшийся Урош пошел в дом и взял огнестрельное оружие. Первыми погибшими были его обидчик и сестра полицейского.

Ранее стало известно о нападении с ножом бывшей ученицы на свою учительницу.
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