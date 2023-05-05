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«Криворукие ВСУшники»: Политик Рогов рассказал об очередном обстреле Запорожья

Происшествия
«Криворукие ВСУшники»: Политик Рогов рассказал об очередном обстреле Запорожья

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле территории Запорожья.

Взрывы, которые слышали примерно в 1:15 жители некоторых районов временно оккупированного ВСУ города Запорожья и пригорода, оказались следствием работы ПВО Украины по «Гераням».

«Очень надеюсь, что криворукие ВСУшники не попали по мирным жителям», - сообщил Рогов.

Ранее сообщалось, что совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) рассказал о статистике нападения ВФУ на территорию ДНР за 4 мая. Всего за сутки военные обстреляли регион 81 раз, использовав при этом 456 единиц снарядов. Семь человек пострадали, среди них один пятилетний ребенок. На данный момент информации о погибших нет.
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