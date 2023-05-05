«Криворукие ВСУшники»: Политик Рогов рассказал об очередном обстреле Запорожья

Ранее сообщалось, что совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) рассказал о статистике нападения ВФУ на территорию ДНР за 4 мая. Всего за сутки военные обстреляли регион 81 раз, использовав при этом 456 единиц снарядов. Семь человек пострадали, среди них один пятилетний ребенок. На данный момент информации о погибших нет.