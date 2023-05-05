Певец Лев Лещенко рассказал о своих доходах

Артист Лев Лещенко рассказал об источниках собственных доходов. Певец подчеркнул, что является достаточно обеспеченным человеком и имеет несколько финансовых ресурсов. Об этом пишет «Культуромания».
Лещенко сообщил, что имел опыт съемок в рекламе и размещал интеграции в своих социальных сетях, однако сейчас считает такие занятия «несолидными». Артист добавил, что зарабатывает «выше среднего», чего ему хватает на жизнь и творчество. Лещенко два десятка лет назад учредил лесной бизнес в Кольчугино, который и сегодня приносит ему прибыль.
Ранее «Культуромания» сообщила, что 25 апреля прошли благотворительные торги Фонда Cosmoscow. Выручка по итогам мероприятий составила 5,3 миллиона рублей. Самым дорогим лотом стало полотно «Призрачная перспектива» художника Ивана Симонова.