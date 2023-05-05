Певец Лев Лещенко рассказал о своих доходах

Лещенко сообщил, что имел опыт съемок в рекламе и размещал интеграции в своих социальных сетях, однако сейчас считает такие занятия «несолидными». Артист добавил, что зарабатывает «выше среднего», чего ему хватает на жизнь и творчество. Лещенко два десятка лет назад учредил лесной бизнес в Кольчугино, который и сегодня приносит ему прибыль.