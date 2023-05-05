В России запустят свой аналог Tinder

VK разрабатывает своё приложение для знакомств, которое станет аналогом сервиса Tinder, уходящего из России. Об этом сообщает издание URA.RU.
Разработка собственного приложения VK укладывается в стратегию компании, которая создает максимально возможное количество сервисов внутри своей экосистемы. С учетом того, что пользователи все больше предпочитают знакомиться онлайн, запуск собственного приложения может быть логичным шагом для VK.
Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов предполагает, что при успешном запуске приложения VK сможет конкурировать с крупными сервисами знакомств.
«Если внедрить адекватные инструменты работы приложения, отсекающие мошенников и агентства, а также не задирать цены на премиум-сервисы, то VK вполне сможет отвоевать долю у LovePlanet, Mamba, «Фотостраны» и «ДругВокруг».
Ранее компания, владеющая сервисом Tinder, заявила об уходе из России. Приложение перестанет работать до 30 июня 2023 года.