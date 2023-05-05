В России запустят свой аналог Tinder

Разработка собственного приложения VK укладывается в стратегию компании, которая создает максимально возможное количество сервисов внутри своей экосистемы. С учетом того, что пользователи все больше предпочитают знакомиться онлайн, запуск собственного приложения может быть логичным шагом для VK.