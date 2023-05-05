Во Франции намерены продолжить переговоры президента Эммануэля Макрона и Владимира Путина

Ранее сообщалось, что французское агентство BVA провело социальный опрос среди граждан страны касательно отношения населения к Макрону. Согласно опросу, рейтинг президента заметно упал по сравнению с более ранними опросами. Нынешний процент одобрения Макрона опустился до 26%. Остальные 74% граждан не согласны с его политикой. Это связано с недавней пенсионной реформой, которая повышает возраст выхода на пенсию на два года, то есть до 64 лет.