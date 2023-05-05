Стало известно число политиков, вернувшихся с СВО

По их данным, 19 из 42 парламентариев и чиновников различных уровней, сообщивших о своей поездке на восток Украины, уже вернулись из зоны СВО. Среди них оказались депутаты Государственной Думы Дмитрий Савельев (Новосибирская область), Евгений Яковенко (Новосибирск), Сергей Сокол (Хакасия) и другие.