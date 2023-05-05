Стало известно число политиков, вернувшихся с СВО

Почти половина российских чиновников и депутатов, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, вернулись домой. Об этом сообщает издание URA.RU.
По их данным, 19 из 42 парламентариев и чиновников различных уровней, сообщивших о своей поездке на восток Украины, уже вернулись из зоны СВО. Среди них оказались депутаты Государственной Думы Дмитрий Савельев (Новосибирская область), Евгений Яковенко (Новосибирск), Сергей Сокол (Хакасия) и другие.
Отмечается, что некоторые из них отправились туда добровольно, а кого-то призвали в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Ранее СМИ сообщили, что находящийся в зоне проведения СВО бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал к применению тактического ядерного оружия. К таким мерам он предлагает перейти в случае контрнаступления ВСУ.