Полковник ВС США считает, что Россия сорвала американские планы по ослаблению РФ

Экс-советник Пентагона и полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор считает, что Россия, проведением спецоперации, сорвала планы Вашингтона по дестабилизации РФ. Об этом сообщает сайт РЕН-ТВ.
По его мнению, проведение СВО было необходимым ради обеспечения безопасности страны в связи с продвижением НАТО на восток.
«Россия предприняла операцию, которая защитила страну», - сказал полковник.
Также, Макгрегор обвиняет страны Запада в отказе от исполнения требований России. Действия российской стороны он считает всего лишь «ответными мерами», которые были нужны в данный момент.
Ранее Дуглас Макгрегор предупредил страны НАТО о возможном распаде из-за конфликта на Украине.