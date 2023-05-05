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Полковник ВС США считает, что Россия сорвала американские планы по ослаблению РФ

Общество
Полковник ВС США считает, что Россия сорвала американские планы по ослаблению РФ

Экс-советник Пентагона и полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор считает, что Россия, проведением спецоперации, сорвала планы Вашингтона по дестабилизации РФ. Об этом сообщает сайт РЕН-ТВ.

По его мнению, проведение СВО было необходимым ради обеспечения безопасности страны в связи с продвижением НАТО на восток.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну», - сказал полковник.

Также, Макгрегор обвиняет страны Запада в отказе от исполнения требований России. Действия российской стороны он считает всего лишь «ответными мерами», которые были нужны в данный момент.

Ранее Дуглас Макгрегор предупредил страны НАТО о возможном распаде из-за конфликта на Украине.
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