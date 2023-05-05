МИД РФ опроверг заявления США о попытках освободить журналиста Эвана Гершковича

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о попытках США защитить своего журналиста из издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под арестом в России.
На данный момент Россия не получила от США ни одного доказательства того, что Гершкович действительно не виновен в сборе информации о стратегически важных государственных объектах на Урале, заявил Рябков в эфире «Первого канала».
Вашингтон пытается воздействовать на Москву с помощью своей пропаганды, однако это не отменяет того факта, что Гершкович был «взят с поличным» недалеко от территории важных российских заводов.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о непрекращающихся попытках освободить Гершковича. По словам Байдена, Вашингтон борется за освобождение журналиста. Президент уже встретился с семьей обвиняемого.