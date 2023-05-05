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Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию

Общество
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию

Журналист Владимир Соловьев выразил свое глубокое недоумение в связи с приездом российской примадонны Аллы Пугачевой. Телеведущий посчитал возмутительным то большое количество внимания, которое привлек этот факт.

Соловьев заявил, что не понимает, почему Пугачевой позволили вернуться в Россию. По его словам, поведение артистки за пределами страны и ее негативные высказывания о Родине возмутительны. Он иронично назвал певицу «кормилицей», – пишет teleprogramma.pro.

Ранее teleprogramma.pro сообщила, что певица Ольга Бузова предстала перед публикой в социальных сетях без макияжа и с распущенными волосами. Многие поклонники оценили такой «лук» теледивы и принялись хвалить ее в комментариях.
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