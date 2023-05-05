Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию

Соловьев заявил, что не понимает, почему Пугачевой позволили вернуться в Россию. По его словам, поведение артистки за пределами страны и ее негативные высказывания о Родине возмутительны. Он иронично назвал певицу «кормилицей», – пишет teleprogramma.pro.