Эксперты рассказали, почему важно встречаться с людьми своего возраста

Конечно же все доводы крайне гиперболизированы, но ради понимания простых истин, именно так и необходимо их донести. Вы должны будете бороться за свою любовь, несмотря ни на что, даже если между вами стоят 20 лет разницы в возрасте. Если вы не готовы на компромиссы, то ищите себе партнера вашего возраста и не напрягайтесь.