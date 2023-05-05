Эксперты рассказали, почему важно встречаться с людьми своего возраста

Журналист из издания Esquire Эбигейл Ковингтон рассказала, чем вредно образование пары с большой разницей в возрасте.
Если вы сильно старше вашего потенциального партнера, то вам будет гораздо сложнее привлечь его. Обилие молодежи на улицах оставляет за собой огромное право выбора.
Двадцатилетние партнеры намного более выносливы. Пожилому человеку всегда будет музыка «слишком громкой», а еда «слишком вредной». Согласитесь, с привередой быть вместе сложно.
Отсутствие «коннекта» тоже может повлечь за собой немало проблем. Обсудить современные тренды, новинки моды и лучшие недавние фильмы может быть затруднительным, если ваш партнер интересуется только кроссвордами, газетами и радиопередачами.
Конечно же все доводы крайне гиперболизированы, но ради понимания простых истин, именно так и необходимо их донести. Вы должны будете бороться за свою любовь, несмотря ни на что, даже если между вами стоят 20 лет разницы в возрасте. Если вы не готовы на компромиссы, то ищите себе партнера вашего возраста и не напрягайтесь.
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