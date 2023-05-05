Созданный президентом Украины Владимиром Зеленским миф о «неприступности» Артемовска начнет играть против ВСУ. Об этом сообщает издание URA.RU.
По данным прессы, положение подразделений ВСУ в городе на самом деле очень тяжелое и скоро им придется его отступить из населенного пункта. Отмечается, что бои ведутся на западе города в последних кварталах, где стоят многоэтажки, и если украинские силы потеряют эти позиции, то им придется уходить за пределы Артемовска.
Эксперты также считают, что сдача Артемовска может привести к колоссальным репутационным потерям для украинских военных, поскольку своим партнерам Зеленский постоянно рассказывает о том, что город «неприступен».
Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин раскрыл секреты обороны ВСУ на Донбассе. Маленькие города, расположенные вблизи Донецка, были превращены в укрепрайоны.