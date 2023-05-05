URA.RU: Потеря Артемовска создаст серьезные проблемы для президента Зеленского

По данным прессы, положение подразделений ВСУ в городе на самом деле очень тяжелое и скоро им придется его отступить из населенного пункта. Отмечается, что бои ведутся на западе города в последних кварталах, где стоят многоэтажки, и если украинские силы потеряют эти позиции, то им придется уходить за пределы Артемовска.