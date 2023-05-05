Пострадавший после нападения украинца российский дипломат Валерий Ставицкий попал в больницу в Турции

Представитель российской делегации Валерий Ставицкий, на которого напал украинский дипломат, оказался в больнице после драки.
Пресс-служба российского посольства в Турции сообщила, что на данный момент Ставицкий доставлен в больницу. У потерпевшего не было жалоб на какие-либо серьезные травмы, поэтому в медучреждении он проходит обследование. Ему также предоставлена консульская помощь.
Ранее сообщалось, что Ставицкий отобрал украинский флаг у депутата Александра Мариковского, который размахивал им на полях саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), мешая работе российской делегации. После этого Мариковский набросился с кулаками на дипломата и начал его избивать.