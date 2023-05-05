Пострадавший после нападения украинца российский дипломат Валерий Ставицкий попал в больницу в Турции

Пресс-служба российского посольства в Турции сообщила, что на данный момент Ставицкий доставлен в больницу. У потерпевшего не было жалоб на какие-либо серьезные травмы, поэтому в медучреждении он проходит обследование. Ему также предоставлена консульская помощь.