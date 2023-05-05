Как хорошо себя ощущать при СДВГ: советы главного редактора Esquire

Главный редактор Esquire Дэйв Холмс поделился своим опытом жизни с синдромом дефицита внимания (СДВГ) и рассказал, как справится со всеми симптомами заболевания и не сойти с ума.
Для начала, крайне важным шагом для дальнейшего восстановления в жизни и социуме будет поход к врачу. Это может быть нелегко, но вы должны принять себя таким какой вы есть, а без помощи специалиста это бывает крайне затруднительным.
Попробуйте найти работу, соответствующую вашему темпераменту.
«Это был полный раскаленный хаос, который привел бы в ужас любого нормального человека. Но впервые в жизни я чувствовал себя абсолютно спокойно», - отзывается о своей работе на телевидении Холмс.
Не бойтесь употреблять прописанные вам таблетки. Под надзором врача и постоянно с ним консультируясь вы сможете выбрать правильные для себя медикаменты с минимальными побочными эффектами.
И, наконец, отпустите прошлое. Насмешки одноклассников и однокурсников должны остаться в прошлом, где им и место. Делайте себя лучше каждый день, не загружаясь тяжелыми воспоминаниями.
Ранее врач-невролог Чутко назвала главные симптомы СДВГ.