За сутки ВФУ выпустили по ДНР 456 снарядов

В течение вчерашнего дня, 4 мая, ВФУ обстреляли 16 населенных пунктов на территории ДНР. Всего был совершен 81 обстрел. Количество снарядов, выпущенное Украиной за этот день, оценивается в 456 единиц. Повреждены 17 жилых домов. Также в ходе обстрела были ранены шесть человек и один пятилетний ребенок, информирует СЦКК в своем Telegram-канале.