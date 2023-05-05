За сутки ВФУ выпустили по ДНР 456 снарядов

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) привел статистику обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины за 4 мая.
В течение вчерашнего дня, 4 мая, ВФУ обстреляли 16 населенных пунктов на территории ДНР. Всего был совершен 81 обстрел. Количество снарядов, выпущенное Украиной за этот день, оценивается в 456 единиц. Повреждены 17 жилых домов. Также в ходе обстрела были ранены шесть человек и один пятилетний ребенок, информирует СЦКК в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сегодня, 5 мая, ВФУ обстреляли село Владимировка, которое находится недалеко от города Угледар, где сейчас идут тяжелые бои. По населенному пункту выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.