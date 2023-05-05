Австралийские ученые успешно применили психологию для лечения болей в пояснице

Ученые из Австралии создали инновационный способ лечения боли в пояснице. Исследователи совместили физиотерапию, физические упражнения и инъекции с психологическими манипуляциями.
Австралийские врачи смогли вылечить около 500 пациентов с болями в спине, используя когнитивно-функциональную терапию вдобавок к традиционным методам лечения. В течение 12 недель больные чувствовали заметное улучшение их состояния. Результаты после завершения сеансов сохранялись длительное время.
Главной целью такого подхода является необходимость выработки осознанного отношения пациентов к их болезни. Благодаря этому становится возможным подобрать адекватную для каждого схему лечения, – пишет Planet Today.
Ранее Planet Today рассказал о вреде чрезмерного потребления препаратов с содержанием кальция при переломах. Микроэлемент при его переизбытке в организме образует нерастворимые соли, которые оседают в тканях, суставах и почках, что может привести к различным заболеваниям.