ВФУ обстреляли село Владимировка возле Угледара

Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Украины атаковали село Владимировка, которая находится вблизи города Угледар. Военными по населенному пункту было выпущено около пяти снарядов, их калибр составлял 152 миллиметра, говорится в Telegram-канале СЦКК. На данный момент информация о пострадавших уточняется.