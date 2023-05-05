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ВФУ обстреляли село Владимировка возле Угледара

Происшествия
ВФУ обстреляли село Владимировка возле Угледара

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщил о новом обстреле со стороны украинской армии.

Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Украины атаковали село Владимировка, которая находится вблизи города Угледар. Военными по населенному пункту было выпущено около пяти снарядов, их калибр составлял 152 миллиметра, говорится в Telegram-канале СЦКК. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что после обстрела Петровского района Донецка один 53-летний мужчина погиб. Также одна женщина оказалась ранена. Часть зданий в районе была повреждена, в частности, пострадала крыша и окна.
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