Шеф-повар мясного ресторана Богатырев раскрыл секреты приготовления шашлыка

Шеф-повар мясного ресторана из Приморья Валерий Богатырев, в ходе интервью для издания «Комсомольская правда – Владивосток», поделился своими секретами правильного приготовления шашлыка.
Начинающему мастеру приготовления мяса на огне рекомендуется выбрать нужный вид угля. Прессованные угли, например, дают больше всего тепла, что для приготовления на мангале просто идеально.
Мангал тоже нужно выбирать с умом. Высота прибора должна составлять 117 сантиметров, что является наилучшим вариантом.
Маринад рекомендуется делать заранее и дать мясу в нем настояться в течении ночи перед пикником.
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