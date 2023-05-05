Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о дате контрнаступления ВСУ

Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал о влиянии погоды на продвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и использование специализированной техники.
На данный момент в зоне проведения специальной военной операции температура продолжает повышаться. Это способствует осушению почвы и, как следствие, созданию условий, которые позволят украинским военным использовать тяжелую технику для наступательных операций. Таким образом, уже в ближайшее время командование и правительство Украины сможет определиться с датой контрнаступления ВСУ, приводит слова Марочко URA.RU.
Ранее сообщалось, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал Москву использовать тактическое ядерное оружие в ответ на атаку беспилотников по Кремлю 3 мая. По мнению Рогозина, Россия имеет полное право применить ТЯО, чтобы ответить на действия киевского режима.