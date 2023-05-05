Петербургского «уклониста» приговорили к семи годам тюрьмы

Причиной для самовольного покидания службы являлось нежелание продолжать служить в Вооруженных силах РФ после объявления о начале СВО. Принятое ранее решение руководства военнослужащего о его досрочном увольнении потеряло силу после начала спецоперации на Украине, что и побудило его к данным действиям.