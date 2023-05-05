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Петербургского «уклониста» приговорили к семи годам тюрьмы

Общество
Петербургского «уклониста» приговорили к семи годам тюрьмы

Военнослужащего из Санкт-Петербурга приговорили к семи годам колонии, за постоянное уклонение от службы, сообщает РБК.

Причиной для самовольного покидания службы являлось нежелание продолжать служить в Вооруженных силах РФ после объявления о начале СВО. Принятое ранее решение руководства военнослужащего о его досрочном увольнении потеряло силу после начала спецоперации на Украине, что и побудило его к данным действиям.

«После объявления частичной мобилизации он понял, что вопрос увольнения с военной службы положительно рассмотрен не будет», - рассказали в суде.

Военнослужащему инкриминировали 337 статью УК РФ по частям 2.1 и 3.1 (Уклонение от военной службы и неявка без уважительной причины).

Ранее в Госудуму внесли законопроект, запрещающий уклонистам занимать определенные должности.
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