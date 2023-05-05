Предсказание Кеннеди: «Нельзя давать выбор России…»

Племянник бывшего президента США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал атаку на Кремль, которая была совершена в ночь на 3 мая двумя беспилотниками.
США должны прекратить «бредовые попытки» эскалации конфликта между Россией, Украиной и ее союзниками. Нельзя заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной, так как ее выбор никому не понравится, написал Кеннеди-младший в своем Twitter*, вспоминая слова бывшего президента Джона Кеннеди.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США, вероятно, никогда не смогут узнать, кем было организовано нападение на Кремль с помощью двух беспилотников, которые были ликвидированы 3 мая. Однако он отметил, что Вашингтон продолжает предпринимать все необходимые попытки, чтобы как можно тщательнее разобраться в этом вопросе.
*Заблокирован на территории России