Предсказание Кеннеди: «Нельзя давать выбор России…»

Ранее сообщалось, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США, вероятно, никогда не смогут узнать, кем было организовано нападение на Кремль с помощью двух беспилотников, которые были ликвидированы 3 мая. Однако он отметил, что Вашингтон продолжает предпринимать все необходимые попытки, чтобы как можно тщательнее разобраться в этом вопросе.