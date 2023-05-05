Эксперты рассказали, как изменился строительный рынок труда после начала СВО

Издание CRE провело собственное исследование и выяснило, как начало СВО повлияло на трудовой рынок в строительной сфере.
По мнению экспертов, дефицит кадров наблюдается в этой сфере уже давно. Все в целом зависит от соискателя и его навыков, ведь строительная сфера до сих пор одна из первых по количеству доступных вакансий.
Другое дело, что в «стройку» стали привлекать более широкий социальный спектр. Недавнее проведение политики по привлечению кадров в регионы дает о себе знать. Особый рост отмечается в поиске людей без опыта работы, ведь молодые специалисты и разнорабочие нужны стране из-за активного привлечения бюджета в строительную сферу.
Одновременно с этим вырос и рост соискателей мужчин. Специалисты в области электроники, администрирования, инженеры КИПиА и механики теперь «старше» на три года. Возраст программистов же наоборот, снизился на целых девять месяцев.
Высоких руководителей и топ-менеджеров проектов отнюдь, на рынке предостаточно. На это повлияло снижение инвестиционной активности и некоторые политические факторы. Люди предпочитают оставаться на «насиженном» месте и не рисковать хорошей зарплатой и стабильной работой.
Ранее стало известно, что американская компания планирует построить до 20 новых ядерных энергоблоков на территории Украины.