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Интернет оказался полезен для здоровья пожилых людей

Общество
Интернет оказался полезен для здоровья пожилых людей

Умеренное использование интернета может способствовать улучшению общего состояния мозга пожилых людей. Об этом сообщает издание New York Post.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Geriatrics Society, у людей, которые регулярно пользуются Интернетом, вероятность развития деменции существенно ниже. Исследователи наблюдали за 18 154 взрослыми в возрасте от 50 до 65 лет в течение восьми лет.

В исследовании учитывалось, сколько времени пожилые люди проводят в Сети по шкале от нуля до восьми часов в день. Ученые обнаружили, что у тех, кто пользовался Интернетом, риск развития деменции уже был вдвое ниже, чем у людей, которые вообще не просматривали веб-страницы.

Результаты показывают, что люди с самым низким риском развития деменции были онлайн в течение двух часов или меньше. Пользовавшиеся интернетом более шести часов также имели повышенный риск развития деменции.

Ранее гериатр Надежда Рунихина рассказала о причинах развития деменции. Одной из главных является хронический стресс.
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