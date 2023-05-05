Интернет оказался полезен для здоровья пожилых людей

В исследовании учитывалось, сколько времени пожилые люди проводят в Сети по шкале от нуля до восьми часов в день. Ученые обнаружили, что у тех, кто пользовался Интернетом, риск развития деменции уже был вдвое ниже, чем у людей, которые вообще не просматривали веб-страницы.