Интернет оказался полезен для здоровья пожилых людей

Умеренное использование интернета может способствовать улучшению общего состояния мозга пожилых людей. Об этом сообщает издание New York Post.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Geriatrics Society, у людей, которые регулярно пользуются Интернетом, вероятность развития деменции существенно ниже. Исследователи наблюдали за 18 154 взрослыми в возрасте от 50 до 65 лет в течение восьми лет.
В исследовании учитывалось, сколько времени пожилые люди проводят в Сети по шкале от нуля до восьми часов в день. Ученые обнаружили, что у тех, кто пользовался Интернетом, риск развития деменции уже был вдвое ниже, чем у людей, которые вообще не просматривали веб-страницы.
Результаты показывают, что люди с самым низким риском развития деменции были онлайн в течение двух часов или меньше. Пользовавшиеся интернетом более шести часов также имели повышенный риск развития деменции.
Ранее гериатр Надежда Рунихина рассказала о причинах развития деменции. Одной из главных является хронический стресс.