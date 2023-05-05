Известные российские блогеры стали зарабатывать в TikTok значительно меньше

Доходы российских блогеров в TikTok за прошлый год снизились на 72%. Десять контентмейкеров с количеством подписчиков от 2,7 миллиона человек заработали два с половиной миллиона рублей против восьми миллионов годом ранее.
Исследователи социальных сетей подозревают, что такое резкое сокращение заработков может быть связано с сокращением количества рекламодателей и снижением охвата. При этом, переход на другие платформы не станет выходом из ситуации – во-первых необходимо будет снова создавать базу подписчиков, во-вторых рекламодатели не стремятся работать с другими площадками из-за сложности их монетизации.
Стоит отметить, что при снижении заработков блогеров, контентмейкеры с аудиториями до 50 тысяч человек увеличили свои доходы до 25%. Аналитики связали это с развитием малых рекламодателей в России, – пишет «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что Европейский союз намеревается ужесточить контроль над 19 Интернет-ресурсами. Меры будут приняты с 25 августа.