Известные российские блогеры стали зарабатывать в TikTok значительно меньше

Исследователи социальных сетей подозревают, что такое резкое сокращение заработков может быть связано с сокращением количества рекламодателей и снижением охвата. При этом, переход на другие платформы не станет выходом из ситуации – во-первых необходимо будет снова создавать базу подписчиков, во-вторых рекламодатели не стремятся работать с другими площадками из-за сложности их монетизации.