«Их было бы в пять раз меньше»: Пригожин показал, к чему привел «снарядный голод» в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал суточные потери личного состава в Бахмуте из-за недостатка боеприпасов. Видеозапись опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен на фоне тел погибших гневно обратился к Шойгу и Герасимову, напомнив, что нехватка снарядов достигла 70%. Это напрямую сказывается на боевых потерях.
«Вот эти вот парни — ЧВК "Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Посмотрите на них!» — заявил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» напомнил, что дети политических элит «прутся от жизни» и снимают видео на YouTube, пока их родители со складами снарядов сидят в дорогих клубах и фактически распоряжаются жизнями бойцов на передовой.
«Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их (погибших — прим.ред.) в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — закончил бизнесмен.
Недавно Пригожин рассказал, какую площадь заняли бойцы ЧВК «Вагнер» в условиях жесточайшего «снарядного голода» в ходе СВО. «Музыканты» отбили 54 тысячи квадратных метров Бахмута.