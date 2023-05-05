Грузинские власти закроют пограничный КПП с Россией для легковых автомобилей

Ранее сообщалось о восстановлении движения поездов на участке путей в Брянской области. До этого во вторник второго мая на перегоне «Снежетьская» — «Белые Берега» произошла диверсия. Из-за подрыва с железнодорожных путей сошел локомотив и 20 вагонов грузового состава.