Грузинские власти закроют пограничный КПП с Россией для легковых автомобилей

Грузинские власти намерены с пятого мая закрыть проезд для легковых автомобилей на КПП «Казбеги – Верхний Ларс». Ограничения будут введены в связи с проведением ремонтных работ на автодорогах.
Легковые транспортные средства смогут пересекать границу с задержками по пунктам пропуска грузовиков. Пешеходный проход через контрольно-пропускной пункт будет осуществляться в штатном режиме без препятствий, – об этом сообщила служба доходов Министерства финансов Грузии.
Ранее сообщалось о восстановлении движения поездов на участке путей в Брянской области. До этого во вторник второго мая на перегоне «Снежетьская» — «Белые Берега» произошла диверсия. Из-за подрыва с железнодорожных путей сошел локомотив и 20 вагонов грузового состава.