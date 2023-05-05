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Машинист метро задушил бездомного подражателя Майкла Джексона

Весь мир
Машинист метро задушил бездомного подражателя Майкла Джексона

Машинист локомотива в метро Нью-Йорка задушил бездомного подражателя Майкла Джексона сообщает сайт The New York Times.

Резонансное убийство произошло из-за того, что бездомной буйно себя вел и мешал пассажирам. Подошедший к нему машинист произвел удушающий захват и не отпускал буйного мужчину пока тот не потерял сознание. Подоспевшая полиция констатировала смерть бездомного, а судмедэкспертиза установила, что погиб бездомный в результате удушения.

Данный инцидент взбудоражил защитников прав бездомных и городских властей. Общественность призвала к аресту машиниста.

Особенно примечательно, что ситуация произошла в тот момент, когда город проводит работу по снижению уровня уличной преступности и обеспечению домами бездомных.

Ранее стало известно что бездомный вор-рецидивист дважды за 10 лет обокрал жительницу Сахалина.
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