Машинист метро задушил бездомного подражателя Майкла Джексона

Резонансное убийство произошло из-за того, что бездомной буйно себя вел и мешал пассажирам. Подошедший к нему машинист произвел удушающий захват и не отпускал буйного мужчину пока тот не потерял сознание. Подоспевшая полиция констатировала смерть бездомного, а судмедэкспертиза установила, что погиб бездомный в результате удушения.