МИД РФ призывает США образумиться и отказаться от необъяснимой злости

Ранее сообщалось, что Рябков охарактеризовал отношения США и России в нынешних политических условиях. Он заявил, что Москва стремится наладить контакт с Вашингтоном, однако в Америке этого не хотят. Это является одной из причин, почему обе страны сейчас стоят на краю пропасти. И Россия, и США понимают степень ухудшения своих отношений, но Америка не пытается сделать ничего, чтобы предотвратить это.