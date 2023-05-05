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МИД РФ призывает США образумиться и отказаться от необъяснимой злости

Политика
МИД РФ призывает США образумиться и отказаться от необъяснимой злости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обратился к правительству США на фоне нестабильной политической ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона.

По словам Рябкова, США выступают против России с необъяснимой злостью, которая вредит отношениям двух стран и мешает наладить их. В связи с этим Россия обращается к США с просьбой «образумиться», заявил он в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что Рябков охарактеризовал отношения США и России в нынешних политических условиях. Он заявил, что Москва стремится наладить контакт с Вашингтоном, однако в Америке этого не хотят. Это является одной из причин, почему обе страны сейчас стоят на краю пропасти. И Россия, и США понимают степень ухудшения своих отношений, но Америка не пытается сделать ничего, чтобы предотвратить это.
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