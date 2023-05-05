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Польский морской порт примет пять судов НАТО

Политика
Польский морской порт примет пять судов НАТО

Пять кораблей группы по разминированию НАТО пришвартуются в Щецине, на северо-западе Польши. Об этом сообщает издание TVP World.

Флагман группы, норвежский HNoMS NORDKAPP (A531), и четыре тральщика из Бельгии, Эстонии, Франции и Германии пришвартуются в порту города в пятницу. Во время визита суда будет сопровождать польский тральщик ORP Drużno (641).

«Рабочие визиты судов под флагом НАТО в польские порты направлены на развитие дружеских отношений и ознакомление моряков с условиями, работой и оборудованием друг друга. Они также нужны для обмена опытом, связанным с выполнением задач противоминной обороны на море», — сказал представитель польских военных.

Ранее СМИ сообщили, что Польша планирует начать производство американского оружия на своей территории. Речь идет о РСЗО HIMARS и противотанковых системах Javelin.
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