«Пропасть открытого вооруженного конфликта»: В МИД РФ охарактеризовали отношения России и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал развитие отношений Москвы и Вашингтона в текущих политических условиях.
На данный момент Россия усиленно работает над тем, чтобы сохранить отношения с США. Однако, несмотря на все усилия Москвы предотвратить «падение» этих отношений в «пропасть открытого вооруженного конфликта» почти не предоставляется возможным, обе страны уже стоят на грани, заявил Рябков в эфире «Первого телеканала».
Ранее сообщалось, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова после атаки беспилотников на Кремль. Кирби заявил, что слова о причастности киевского режима к организации атаки двух БПЛА являются «наглой ложью». Также он отметил, что США не планируют встречу своих дипломатов с российскими по этому поводу.