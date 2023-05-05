«Пропасть открытого вооруженного конфликта»: В МИД РФ охарактеризовали отношения России и США

На данный момент Россия усиленно работает над тем, чтобы сохранить отношения с США. Однако, несмотря на все усилия Москвы предотвратить «падение» этих отношений в «пропасть открытого вооруженного конфликта» почти не предоставляется возможным, обе страны уже стоят на грани, заявил Рябков в эфире «Первого телеканала».