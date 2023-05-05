Полиция Германии начала расследование в отношении СМИ, опубликовавших планы Зеленского

Полиция Германии начала расследование в отношении берлинского СМИ в связи с «разглашением секретов» о планах президента Украины Владимира Зеленского сообщает сайт агентства RT.
Так, представители ФРГ осудили СМИ, заявившие ранее, что информация о Зеленском была предоставлена полицией страны.
«Тот факт, что заголовкам газет придается большее значение, чем надежности берлинской полиции и оказанному нам доверию, никоим образом недопустимо», - заявила начальник полиции Берлина Барбара Слоуик.
Достоверно неизвестно что именно за издание могло «слить» информацию об украинском президенте, но французское информационное агентство AFP сообщило, что это Berliner Zeitung.
В статье, якобы, содержались «секретные детали» операции по обеспечению безопасности, запланированной для охраны Зеленского.
Ранее политолог Корнилов посчитал посещение Зеленским Нидерландов «неуместным».