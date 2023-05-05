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Минобороны Великобритании признало перепродажу поставляемого Киеву оружия

Армия
Минобороны Великобритании признало перепродажу поставляемого Киеву оружия

Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи признал факт перепродажи вооружений, поставляемых киевскому режиму до того, как они попадают в руки украинских солдат.

Хиппи сообщил в письменном обращении, что все необходимые процедуры для поставок вооружений были созданы. Тем не менее, иногда ведомство получает сообщения о нецелевом использовании оружия, – пишет «РИА Новости».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что глава Украины Владимир Зеленский и его коллега из Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден проводят «регулярные и частые» телефонные переговоры. Кирби отметил, что следующая дата контактов между политиками на данный момент остается неизвестной.
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