Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи признал факт перепродажи вооружений, поставляемых киевскому режиму до того, как они попадают в руки украинских солдат.
Хиппи сообщил в письменном обращении, что все необходимые процедуры для поставок вооружений были созданы. Тем не менее, иногда ведомство получает сообщения о нецелевом использовании оружия, – пишет «РИА Новости».
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что глава Украины Владимир Зеленский и его коллега из Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден проводят «регулярные и частые» телефонные переговоры. Кирби отметил, что следующая дата контактов между политиками на данный момент остается неизвестной.