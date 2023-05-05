Руководитель делегации РФ на саммите ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала о специальных методичках

Многие представители стран, присутствовавшие на саммите ПАЧЭС подходили к членам российской делегации, с которыми они знакомы не первый год, и говорили, что искренне поддерживают позицию Москвы и стоят на стороне России, однако сказать это публично они не могут, заявила Тимофеева в эфире телеканала «Россия-24».