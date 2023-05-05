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Руководитель делегации РФ на саммите ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала о специальных методичках

Политика
Руководитель делегации РФ на саммите ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала о специальных методичках

Исполняющая обязанности руководителя российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольга Тимофеева рассказала о заготовленных ответах на вопросы для членов заседания.

Многие представители стран, присутствовавшие на саммите ПАЧЭС подходили к членам российской делегации, с которыми они знакомы не первый год, и говорили, что искренне поддерживают позицию Москвы и стоят на стороне России, однако сказать это публично они не могут, заявила Тимофеева в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, этому мешают специальные буклеты, которые выдавали всем участникам саммита. В этих методичках были заранее заготовленные ответы и публичные заявления, которые должны быть произнесены на саммите.

Ранее сообщалось, что во время речи Тимофеевой на саммите 4 мая члены украинской делегации начали демонстрировать украинские флаги и кричать проукраинские лозунги, тем самым срывая выступления российской стороны.
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