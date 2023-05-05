Острова американского секс-насильника планируют превратить в курорт

Издание The Washington Post делится информацией о том, что острова, ранее принадлежавшие американскому финансисту и секс-насильнику Джефри Эпштейну, выкупил миллиардер Стивен Декофф и запланировал превратить их в роскошный курорт.
Острова, названные «Грейт-Сент-Джеймс» и «Литтл-Сент-Джеймс», прозванные местными жителями «Островом педофилов» и «Островом оргий», были проданы миллиардеру через инвестиционный механизм SD Investments LLC и обошлись ему в общей сложности в $60 млн.
В соответствии с соглашением с правительством страны, половина от выручки с продажи островов пойдет в бюджет местного правительства. Несмотря на значительную скидку, сделка стала самой дорогой в истории Виргинских островов США.
Ранее стало известно об обнаружении трупа британского инструктора по дайвингу на таиландском «острове смерти».