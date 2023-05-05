Прыщ на носу жительницы Новой Зеландии оказался раком

Прыщ на носу жительницы Новой Зеландии оказался очень распространенной формой рака кожи, теперь она рассказывает о признаках, которые могут свидетельствовать о заболевании. Издание New York Post поделилось деталями истории.
Красную шишку на носу Мишель Дэвис обнаружила в апреле 2022 года, однако проигнорировала ее, приняв за обыкновенный прыщ. Менеджер по работе с клиентами месяцами использовала консилер, чтобы скрыть выступ в надежде, что он сам в конечном итоге исчезнет.
Подруга женщины заподозрила неладное и порекомендовала ей записаться к врачу, но Мишель отказалась. Только в январе 2023 года, после того как место стало «действительно болеть» и ощущалось «как вулкан под кожей», Дэвис попыталась выдавить его. Попытка не увенчалась успехом, шишка лишь начала кровоточить.
Спустя месяц после этого она все же решилась посетить врача и была шокирована, узнав, что у нее диагностировали базалиому. В апреле 2023 года — через год после обнаружения шишки - Дэвис перенесла операцию на носовом лоскуте для удаления раковых клеток.
«Они разрезали мой нос зигзагообразно и вырезали кратер. На кончике моего носа была дырка», — объяснила Дэвис, добавив, что врачи сняли кожу с неповрежденной части ее носа, чтобы закрыть разрез.
Женщина надеется, что ее история заставит других людей перестать игнорировать необычные шишки и пятна на теле и обращаться к врачам.
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