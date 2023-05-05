Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Прыщ на носу жительницы Новой Зеландии оказался раком

Общество
Прыщ на носу жительницы Новой Зеландии оказался раком

Прыщ на носу жительницы Новой Зеландии оказался очень распространенной формой рака кожи, теперь она рассказывает о признаках, которые могут свидетельствовать о заболевании. Издание New York Post поделилось деталями истории.

Красную шишку на носу Мишель Дэвис обнаружила в апреле 2022 года, однако проигнорировала ее, приняв за обыкновенный прыщ. Менеджер по работе с клиентами месяцами использовала консилер, чтобы скрыть выступ в надежде, что он сам в конечном итоге исчезнет.

Подруга женщины заподозрила неладное и порекомендовала ей записаться к врачу, но Мишель отказалась. Только в январе 2023 года, после того как место стало «действительно болеть» и ощущалось «как вулкан под кожей», Дэвис попыталась выдавить его. Попытка не увенчалась успехом, шишка лишь начала кровоточить.

Спустя месяц после этого она все же решилась посетить врача и была шокирована, узнав, что у нее диагностировали базалиому. В апреле 2023 года — через год после обнаружения шишки - Дэвис перенесла операцию на носовом лоскуте для удаления раковых клеток.

«Они разрезали мой нос зигзагообразно и вырезали кратер. На кончике моего носа была дырка», — объяснила Дэвис, добавив, что врачи сняли кожу с неповрежденной части ее носа, чтобы закрыть разрез.

Женщина надеется, что ее история заставит других людей перестать игнорировать необычные шишки и пятна на теле и обращаться к врачам.

Ранее врач-онколог Максим Астраханцев улучшить систему лечения рака в России. Прежде всего, государственному сектору и частникам необходимо наладить более эффективное взаимодействие.
рак рак кожи онколог онкология врачи-онкологи онкологи онкологическое заболевание врач-онколог онкологические заболевания
Военкоры ФАН