Прыщ на носу жительницы Новой Зеландии оказался раком

Спустя месяц после этого она все же решилась посетить врача и была шокирована, узнав, что у нее диагностировали базалиому. В апреле 2023 года — через год после обнаружения шишки - Дэвис перенесла операцию на носовом лоскуте для удаления раковых клеток.