Пожарным удалось остановить распространение огня в Успенке Тюменской области

Спасательным бригадам удалось остановить распространение огня в селе Успенка Тюменской области. Пламя повредило 18 построек, из которых восемь это жилые дома. Все желающие были эвакуированы в пункт временного размещения.
Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что нахождение в селе все еще опасно, поскольку наблюдается плотное задымление – очень тяжело дышать. Местные жители рассказали губернатору, что пожар перешел в Успенку из леса. Губернатор пообещал 5 мая встретиться с хозяевами пострадавших домов для оценки ущерба и оказания помощи.
Ранее сообщалось, что к тушению пожара в Успенке были привлечены 200 человек и 50 единиц спецтехники. Борьба с огнем осложнена сильным ветром.