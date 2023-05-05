Пожарным удалось остановить распространение огня в Успенке Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что нахождение в селе все еще опасно, поскольку наблюдается плотное задымление – очень тяжело дышать. Местные жители рассказали губернатору, что пожар перешел в Успенку из леса. Губернатор пообещал 5 мая встретиться с хозяевами пострадавших домов для оценки ущерба и оказания помощи.