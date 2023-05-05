Нападающий Лионель Месси согласился на понижение зарплаты в три раза ради возвращения в «Барселону»

Знаменитый нападающий Лионель Месси готов пойти на более «скромные» условия в «Барселоне» по сравнению с тем, что он имеет сейчас в «Пари Сен-Жермен».
Месси настолько хочет вернуться в «Барселону», которую он вынужденно покинул в августе 2021 года, что готов пойти на снижение зарплаты. Как сообщает издание RMC Sport, в «Барселоне» нападающему могут предложить только 10 млн евро в год, в тот момент, когда в ПСЖ он получает 35 млн евро за тот же период. Таким образом, Месси готов сократить свою зарплату в три раза, лишь бы вернуться в родной клуб.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено продать сразу троих важных для команды игроков. Это будет сделано ради того, чтобы у клуба были деньги и возможности подписать Месси. «Сине-гранатовые» могут лишиться полузащитников Феррана Торреса, Серхио Бускетса и Нико Гонсалеса.