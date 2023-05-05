Певец Митя Фомин не против завести ребенка от суррогатной матери

Артист Митя Фомин рассказал о готовности завести ребенка. Певец признался, что на данный момент кандидатка в будущие матери отсутствует. Об этом пишет 5-tv.ru.
Фомин заявил, что привык жить один и не собирается жениться, поэтому против суррогатного материнства ничего не имеет. Тем не менее, артист считает, что у ребенка должна быть мать, поскольку он сам вырос в полной семье и серьезно относится к семейным ценностям – родители певца, несмотря на кризисные периоды в браке, прожили вместе 50 лет.
Ранее актриса Надежда Ангарская родила сына. Звезда поделилась с подписчиками о своих переживаниях и рассказала об эмоциях от первых прикосновений, хотя самого новорожденного она пока публике не представила.