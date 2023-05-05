Певец Митя Фомин не против завести ребенка от суррогатной матери

Фомин заявил, что привык жить один и не собирается жениться, поэтому против суррогатного материнства ничего не имеет. Тем не менее, артист считает, что у ребенка должна быть мать, поскольку он сам вырос в полной семье и серьезно относится к семейным ценностям – родители певца, несмотря на кризисные периоды в браке, прожили вместе 50 лет.