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Акции американских региональных банков резко падают на фоне финансового кризиса в США

Экономика
Акции американских региональных банков резко падают на фоне финансового кризиса в США

Издание The Washington Post сообщило, что среди региональных банков США наблюдается тенденция к падению акций.

Так, активы банка PacWest Bancorp потеряли более половины своей стоимости после того, как компания опубликовала заявление о том, что она ведет переговоры с партнерами и инвесторами.

«Рынок только что отошел от First Republic (недавно обанкротившийся крупнейший банк в США), ища следующую «самую слабую газель», - заявил банковский аналитик Дэвид Смит.

Согласно информации из финансовых отчетов региональных банков, страдают множество компаний. Банк Western Alliance, например, потерял $600 млн за один день.

Вашингтон, по мнению руководителей финучреждений, мало что может сделать с падением акций региональных отделений. Банкирам остается только надеяться на неожиданный финансовый бум в экономике США.

Ранее стало известно, что российские банки ужесточили условия для ипотечного кредитования.
США банк финансовый кризис
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