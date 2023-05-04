Акции американских региональных банков резко падают на фоне финансового кризиса в США

Издание The Washington Post сообщило, что среди региональных банков США наблюдается тенденция к падению акций.
Так, активы банка PacWest Bancorp потеряли более половины своей стоимости после того, как компания опубликовала заявление о том, что она ведет переговоры с партнерами и инвесторами.
«Рынок только что отошел от First Republic (недавно обанкротившийся крупнейший банк в США), ища следующую «самую слабую газель», - заявил банковский аналитик Дэвид Смит.
Согласно информации из финансовых отчетов региональных банков, страдают множество компаний. Банк Western Alliance, например, потерял $600 млн за один день.
Вашингтон, по мнению руководителей финучреждений, мало что может сделать с падением акций региональных отделений. Банкирам остается только надеяться на неожиданный финансовый бум в экономике США.
Ранее стало известно, что российские банки ужесточили условия для ипотечного кредитования.