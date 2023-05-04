Эндокринолог Павлова рассказала о правильном употреблении воды в больших количествах

По мнению Павловой, человек должен ежедневно выпивать около 2-3 литров воды. Однако не все люди могут пить столько, не имея соответствующей привычки. Поэтому ее необходимо вырабатывать. Например, нужно пить небольшое количество воды каждый час. Для того, чтобы не забыть, можно поставить будильник или специальное напоминание. Также необходимо всегда носить с собой бутылку воды и пить после каждого употребления кофе и чая, написала специалист в своем Telegram-канале.