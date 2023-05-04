Эндокринолог Павлова рассказала о правильном употреблении воды в больших количествах

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, как правильно пить воду и выработать привычку употребления ее в большом количестве.
По мнению Павловой, человек должен ежедневно выпивать около 2-3 литров воды. Однако не все люди могут пить столько, не имея соответствующей привычки. Поэтому ее необходимо вырабатывать. Например, нужно пить небольшое количество воды каждый час. Для того, чтобы не забыть, можно поставить будильник или специальное напоминание. Также необходимо всегда носить с собой бутылку воды и пить после каждого употребления кофе и чая, написала специалист в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Павлова рекомендовала гражданам отказаться от употребления кефира на ночь, так как он способствует понижению уровня глюкозы в крови. Также напиток провоцирует повышение уровня сахара в организме, что в свою очередь развивает диабет.