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Британский фрегат отправился наблюдать за российским флотом

Политика
Британский фрегат отправился наблюдать за российским флотом

Сайт РИА Новости со ссылкой на английское издание The Sun сообщает, что фрегат Королевских ВМС Type 23 отправился в Северное море, ради сдерживания подошедших слишком близко к британской границе российских кораблей.

По информации от английских СМИ, рядом с британскими водами появились российские корветы «Стойкий» и «Сообразительный», фрегат «Адмирал Григорович», танкер «Кама» и буксир «Гребельский». Причиной для такого похода кораблей из России, по мнению английского издания, была названа «демонстрация силы».

Сообщается, что британский фрегат снабжен противокорабельными ракетами Harpoon из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны российского флота.

Ранее стало известно, что корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину противника на учениях.
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