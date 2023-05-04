Британский фрегат отправился наблюдать за российским флотом

По информации от английских СМИ, рядом с британскими водами появились российские корветы «Стойкий» и «Сообразительный», фрегат «Адмирал Григорович», танкер «Кама» и буксир «Гребельский». Причиной для такого похода кораблей из России, по мнению английского издания, была названа «демонстрация силы».