Британский фрегат отправился наблюдать за российским флотом

Сайт РИА Новости со ссылкой на английское издание The Sun сообщает, что фрегат Королевских ВМС Type 23 отправился в Северное море, ради сдерживания подошедших слишком близко к британской границе российских кораблей.
По информации от английских СМИ, рядом с британскими водами появились российские корветы «Стойкий» и «Сообразительный», фрегат «Адмирал Григорович», танкер «Кама» и буксир «Гребельский». Причиной для такого похода кораблей из России, по мнению английского издания, была названа «демонстрация силы».
Сообщается, что британский фрегат снабжен противокорабельными ракетами Harpoon из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны российского флота.
Ранее стало известно, что корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину противника на учениях.