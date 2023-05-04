Уролог Гусейин Садыков предупредил о вреде пива для эрекции

Уролог-андролог Гусейин Садыков рассказал о влиянии употребления пива на репродуктивную функцию представителей мужского пола. Эксперт развенчал мифы о положительном воздействии спиртных напитков на эрекцию.
Садыков отметил, что в первые минуты после употребления пива может наблюдаться укрепление либидо, однако это связано с состоянием общей эйфории – при таких обстоятельствах половой акт часто нестабилен из-за возникающей рефлекторно-венозной утечки.
Специалист добавил, что частое употребление пива способствует развитию гормонального дисбаланса, что приводит к ожирению, повышению холестерина, инсулинорезистентности и патологии сосудов, способствующих развитию эректильной дисфункции, – пишет «Газета.ру».
Ранее американские диетологи посоветовали добавить в утренний рацион продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. Эксперты предложили в качестве утреннего приема пищи употреблять яйца и овсяную кашу с добавлением ягод.