ВСУ сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом

Командование воздушных сил Украины сообщило, что признает свою вину в случившемся происшествии с беспилотным летательным аппаратом. Соответствующее сообщение было опубликовано ведомством.
Военные утверждают, что в ходе планового полета 4 мая в Киевской области потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Чтобы избежать нежелательных последствий, было принято решение уничтожить его при помощи мобильных огневых групп. В заявлении командования указывается, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность, но это еще предстоит установить. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что горящие обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в одном из столичных торговых центров. Его площадь составила около 50 квадратных метров, взрывной волной были выбиты стекла здания.