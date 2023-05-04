ВСУ сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом

Военные утверждают, что в ходе планового полета 4 мая в Киевской области потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Чтобы избежать нежелательных последствий, было принято решение уничтожить его при помощи мобильных огневых групп. В заявлении командования указывается, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность, но это еще предстоит установить. В результате происшествия никто не пострадал.