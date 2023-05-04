Неправильно припаркованные машины мешают проехать пожарной бригаде в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар недалеко от станции метро Рыбацкое на территории Усть-Славянки.
Сегодня, 4 мая, на Советском проспекте в районе Усть-Славянки загорелась квартира в многоэтажном доме. Однако у пожарной бригады нет возможности подобраться к подъезду и, соответственно, квартире, где начался пожар.
Причиной этого стали неправильно припаркованные возле дома машины, которые мешают проехать технике, информирует Mash на Мойке. На данный момент жители домов общими усилиями пытаются очистить парковку от машин, однако сделать это полностью не предоставляется возможным.
Ранее сообщалось, что в Москве на Ереванской улице начался сильный пожар. В горящем здании находятся отель, автосервис и продуктовый магазин. Ликвидация пожара продолжается.