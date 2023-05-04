Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту повреждения поклонного креста Георгию Победоносцу

Следственные мероприятия позволили установить прямое физическое воздействие одного из задержанных на поклонный крест, посвященный Георгию Победоносцу. Стражи порядка в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ, – сообщил ФАН начальник управления информации и общественных связей главка МВД Вячеслав Степченко.