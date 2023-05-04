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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту повреждения поклонного креста Георгию Победоносцу

Общество
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту повреждения поклонного креста Георгию Победоносцу

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района Санкт-Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали троих работников ресторана, причастных к повреждению поклонного креста на Греческой площади.

Следственные мероприятия позволили установить прямое физическое воздействие одного из задержанных на поклонный крест, посвященный Георгию Победоносцу. Стражи порядка в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ, – сообщил ФАН начальник управления информации и общественных связей главка МВД Вячеслав Степченко.

Ранее полиция Армении арестовала обвиняемого в терроризме несовершеннолетнего россиянина. Его разыскивали с 17 февраля 2023 года.
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